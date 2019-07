Beyonce zdradziła, ile waży. „Czułam, że moje ciało nie należy do mnie”

Na nagraniu Beyonce szczerze opisuje, jak kłopotliwe było dla niej to, że przybrała na wadze, będąc w ciąży z bliźniętami. – Dzień dobry. Jest 5:00 rano i zaczynamy pierwszy tydzień prób do festiwalu Coachella – mówi piosenkarka, wchodząc na wagę. – To moja waga, 80 kilogramów. Przed nami długa droga. Zaczynajmy – dodaje.

Beyonce ujawniła, że w trakcie ciąży ważyła 98 kilogarmów, natomiast po i jeszcze przed rozpoczęciem programu 22 Days Nutrition, jej waga wskazywała właśnie 80 kilogramów. – Wróciłam na scenę po porodzie. Byłam kobietą, która czuła, że jej ciało nie należy do niej. To koszmar każdej z nas – mówi artystka. Na wideo zaznacza też, że zgubienie kilogramów po ciąży jest znacznie łatwiejsze niż wyrobienie sobie odpowiedniej kondycji. Pod koniec filmu widać Beyonce na scenie. – Zgadnij, kto mieści się w kostium Wonder Woman? – pyta.