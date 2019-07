Dyrektor programowy HBO broni 8. sezonu „Gry o tron”. „Dużo ludzi ma wiele opinii”

– Jest niewiele złych aspektów związanych z tym, że produkuje się bardzo dobry serial. Jednym z nich jest z pewnością to, że gdy starasz się go zakończyć, dużo ludzi ma wiele opinii na temat tego, jak powinno się to zrobić. Myślę, że ma to związek z terytorium. Petycja pokazuje wiele entuzjazmu i pasji do serialu, ale to nie było coś, co rozważaliśmy. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna sieć o tym mogła myśleć – powiedział Casey Bloys.

Niezadowolonym fanom pozostaje zatem nadzieja na to, że przypadnie im do gustu prequel serialu „Gra o tron” , której roboczy tytuł to „Bloodmoon”. „Variety” podaje, że Naomi Watts wcieli się w rolę „charyzmatycznej i towarzyskiej kobiety, która skrywa mroczną tajemnicę”. Według dziennikarzy, prequel „Gry o tron” ma ujawnić „przerażające sekrety historii Westeros, w tym prawdziwe pochodzenie Białych Wędrowców”. Fani spekulują już, że może ona zagrać rolę postaci nazwanej Nissa Nissa. Była ona żoną Azora Ahai, który miał stawić czoło Innym.

„The Telegraph” informuje, że w serialu zobaczymy też aktora znanego z „Poldark” Josha Whitehouse'a. Jedyne, co podają dziennikarze to, że ma on wcielić się w „znaczącą” dla całej produkcji postać. Domniemywa się ponadto, że w serialu pojawią się: Naomi Ackie, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Toby Regbo, Georgie Henley, Denise Gough, Sheila Atim, John Simm, Marquis Rodriguez, Richard McCabe, John Heffernan, Dixie Egerickx, Alex Sharp i Miranda Richardson.

