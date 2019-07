Gyllenhaal szczerze o Ledgerze: Nienawidził żartów z gejów po filmie „Tajemnica Brokeback Mountain”

– Ten film otworzył mi wiele drzwi. To było szalone i niesamowite. Zdefiniowało to moją karierę – przyznał Jake Gyllenhaal. Aktor przypomniał, że kiedy film pojawił się na ekranach kin, wraz z nim przyszło też wiele nieczułych żartów, które w tych czasach wydają się nawet bardziej nie na miejscu. Zaznaczył, że Heath Ledger, który zmarł w 2008 roku, zawsze starał się stać w obronie historii i dialogów, w tym słynnego zdania: „I wish I knew how to quit you” ( „Chciałbym wiedzieć, jak z ciebie zrezygnować” – red.).

– Znam ludzi, którzy żartowali lub krytykowali mnie za to, co mówię w tym filmie. I to jest coś, za co kochałem Heatha. Nigdy z tego nie żartował. Jeżeli ktoś żartował z tej historii, to mówił: „Nie. To historia o miłości i to wszystko. Nie można tego robić” – opowiedział aktor.

Gyllenhaal przyznał, że Heath Ledger był wściekły, że wzruszający i kluczowy moment w filmie, w którym wypowiadane są słowa: „I wish I knew how to quit you” , został obrócony w mem, a sama produkcja znana była jako „film o kowbojach-gejach” , ponieważ umniejszało to całej historii. – Bardzo poważnie podchodził do tego, jak film został odebrany. Często ludzie dla zabawy chcieli żartować z fabuły, a wtedy on po prostu nie chciał tego słuchać – dodał aktor.

Film „Tajemnica Brokeback Mountain” zgarnął na gali w 2006 roku trzy Oscary – dla najlepszego reżysera Anga Lee, za najlepszy scenariusz adaptowany dla Diany Ossany i Larry'ego McMurtry'ego oraz za najlepszą muzykę oryginalną dla Gustavo Santaolalla.

