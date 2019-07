Selma Blair choruje na stwardnienie rozsiane. Opublikowała wzruszające zdjęcie z synem

Selma Blair to 47-letnia aktorka, gwiazda takich filmów jak „Szkoła uwodzenia” i „Legalna blondynka”. W październiku ubiegłego roku aktorka poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że lekarze po raz pierwszy powiedzieli jej, że cierpi na stwardnienie rozsiane. „Jestem niezdarna, czasami upadam, upuszczam rzeczy, moja pamięć jest mglista – napisała. Blair przyznała, że po tym, jak usłyszała ostateczną diagnozę nieocenionym wsparciem dla niej okazała się rodzina, jej przyjaciele oraz ekipa powstającego dla Netflixa show.

Aktorka ujawniła, że tak naprawdę już od kilku lat zmaga się z objawami choroby. Blair mówiła, że ma trudności z kontrolowaniem ruchów, czasami drży jej głos i musi poruszać się o lasce. Ma także słabszy wzrok. Przyznała, że od dawna czuła, że coś jest nie tak, ale to ignorowała. „Nigdy nie brałam tego na poważnie – dodała. „Prawdopodobnie cierpię na tę nieuleczalną chorobę od co najmniej 15 lat. Teraz czuję ulgę, że się o niej dowiedziałam, Chcę pokazać innym kobietom, aby nie popełniały tych samych błędów co ja” – wyjaśniła w swoim poście w portalu społecznościowym.

W kolejnym wpisie na Instagramie aktorka przyznała, że poddaje się inwazyjnej terapii, która może przynieść poprawę jej stanu zdrowia. – Mam dla kogo żyć. Chcę być zdrowa dla mojego syna. Dałeś mi nowe życie i sprawiłeś, że stałam się zupełnie inną osobą – podkreśliła. Do posta dołączyła zdjęcie, na którym 8-letni Arthur pomaga jej ogolić głowę.

„Mam osłabioną odporność przez co najmniej trzy miesiące, więc proszę bez żadnych pocałunków. Chcę mieć pewność, że jakiekolwiek komplikacje, które mogą się pojawić, są moją prywatną przestrzenią. Dziękuję wszystkim za miłość i wsparcie, patrzę teraz zupełnie inaczej na pewne rzeczy. Gdy będę gotowa, podzielę się z wami tym wszystkim, co się dzieje. Ale na razie muszę się zregenerować” – dodała aktorka.