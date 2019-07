„Król lew” jest faszystowski? Tak twierdzi jeden z profesorów

Dan Hassler-Forest jest profesorem nauk o mediach oraz literatury angielskiej na uniwersytecie w holenderskim Utrechcie. Przed premierą nowej wersji „Króla lwa” na łamach „Washington Post” pojawił się jego artykuł, w którym uczony twierdzi, że fabuła filmu nie dotyczy tak naprawdę lwów czy innych gatunków zwierząt, a „oferuje nam faszystowską ideologię pisaną na dużą skalę”. Na antenie Fox News znany komentator Michael Knowles określił ten tekst „najgłupszym jaki kiedykolwiek przeczytał w Washington Post”, a autora „kulturowym analfabetą”. – Nie chodzi o faszyzm. Lewica stała się teraz tak niepiśmienna pod względem kulturowym, że jedyną rzeczą, do jakiej mogą się odwoływać w swojej krytyce jest działalność Hitlera – dodał.

Lew faszystowskim przywódcą?

Hassler-Forest nie zamierza wycofywać się ze stawianych przez siebie tez. W jednym z programów stwierdził, że „Król lew” to „bajka, w której zwierzęta pełnią role, jakie kojarzymy z ludzkimi strukturami społecznymi”. – To obraz społeczeństwa, w którym władza jest zdefiniowana biologicznie i w której słabi nauczyli się czcić potężnych. Jedynym sposobem na przetrwanie roślinożerców w tym świecie jest stanie się sługami i przyjaciółmi potężnych – wyjaśnił.

Profesor stwierdził, że oglądając film „uczymy się współczuć lwom, którzy są faszystowskimi przywódcami” . Zdaniem Hasslera-Foresta wiele scen z „Króla lwa” nie miałyby prawa wydarzyć się w rzeczywistości. Przytoczył przy tym oddawanie hołdu nowo narodzonemu lwięciu, przyjaźń z roślinożercami czy usługiwanie przez ptaki. – Ponieważ wszystko, co film mówi o tym, co robią zwierzęta jest albo błędne albo mylące, to mówi nam więcej o tym, jak wyobrażamy sobie idealne ludzkie społeczeństwo – podkreślił. Naukowiec zaznaczył, że w „Królu lwie” ukazano próbę powstrzymania mniejszości przed przejęciem władzy po to, by utrzymać równowagę. – Jest to bardzo konserwatywny pogląd polityczny, który moim zdaniem można uznać za faszystowski – podsumował cytowany przez serwis CBC.

