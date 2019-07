Orlando Bloom w serialowym „Władcy Pierścieni”? Aktor skomentował spekulacje

– To zabawne. Pamiętam, jak 20 lat temu na planie filmowym reżyser Peter Jackson mówił, że bawi go myśl o tym, iż ktoś chciałby zrobić remake „Władcy Pierścieni”. Byliśmy wtedy w środku tamtych niezapomnianych zdjęć i pomyślałem sobie: „Nie ma szans, to się nigdy nie wydarzy” – opowiadał Bloom podczas promocji nowego tytułu Amazona – „Carnival Row”.

Współpracujący z Amazonem Prime aktor pracuje teraz nad serialem fantasy, w którym wystąpi u boku Cary Delevingne. Pytany o nowego „Władcę Pierścieni” przyznał, że jednak pomylił się w swoich przewidywaniach. – Oto jestem, pracując dla Amazona, a oni robią ten tytuł jeszcze raz – śmiał się. Przyznał, że nowe podejście do klasyki fantasy to „świetna sprawa”, jednak sam nie weźmie w tym udziału.

– Lubię myśleć o sobie, jako o kimś wiecznie młodym, jednak... – nie dokończył, gdyż przerwał mu śmiech reporterów i krytyków zgromadzonych na konferencji prasowej. – Naprawdę jesteś! Jesteś i to jest niesamowite – potwierdzała Cara Delevingne. – Naprawdę nie wiem, gdzie by było dla mnie miejsce w tym świecie – przyznał. _ Jeśli mówicie, że jest tam Legolas, to prawdopodobnie mają 19-letniego dzieciaka, który jest na to gotowy – zwrócił uwagę.