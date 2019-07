Aleksandra Żebrowska pokazała rozstępy. Internautki zachwycone

Rozstępy to problem, z którym zmaga się wiele kobiet. Nie omija on także celebrytek, co udowodniła Aleksandra Żebrowska. Żona aktora wykazała się przy tym dużym poczuciem humoru i dystansem do własnego wyglądu.

„Ciało bogini za nic się nie wini” – hashtagu o takiej treści użyła Aleksandra Żebrowska, by opisać udostępnione przez siebie zdjęcie. Żona aktora pokazała, że ma rozstępy na udzie, a w jednym z komentarzy dodała, iż zmaga się z tym problemem już od 15. roku życia. Fotografia udostępniona na Instagramie zachwyciła internautki. Jedna z komentujących wyznała, że ma taki sam problem. „A ja tylko myślałam, że mam w tym miejscu rozstępy. Bardzo dziękuję Pani za to zdjęcie” – napisała. „Więcej prawdy w takim zdjęciu niż w bukietach róż” – stwierdziła inna. „Szczerze poprawiła mi Pani humor tym zdjęciem! Słońce tydzień temu przypomniało mi o rozstępach ale zapomniałam, że pewnie co druga z nas je ma” – czytamy w kolejnym komentarzu. „Come to Papa” To nie pierwsze zdjęcie Żebrowskiej, które przykuło uwagę internautów. W drugiej połowie maja opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje nago na łóżku w prowokacyjnej pozie. Zasłania się jedynie książką – „21 lekcji na XXI wiek” autorstwa izraelskiego historyka Yuval Noah Harariero. „Poczytam Ci Tato @zebrowski.michal” – napisała pod zdjęciem, oznaczając swojego męża. „Come to Papa” (w wolnym tłumaczeniu: chodź do taty) – odpisał aktor. Czytaj także:

Wrześniowy „Vogue" pod redakcją księżnej Meghan. Będzie wywiad z Michelle Obamą

Żona Michała Żebrowskiego, Aleksandra Galeria: