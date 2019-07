Wycięta scena z „Avengers Endgame” trafiła do sieci. Co stało się z Gamorą?

Film „Avengers: Endgame” już w sierpniu ma trafić do sklepów jako wzbogacone wydanie na Blu-ray. Fani dzieła Marvel Studios mogą spodziewać się nie tylko nagrać z wpadkami i zza kulis, ale też całych scen, które ostatecznie nie trafiły do filmu. Jedną z takich scen zdecydowano się wypuścić do sieci, aby zachęcić potencjalnych nabywców.