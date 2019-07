„Przybysze” – pierwszy norweski serial HBO. Jest zwiastun i data premiery

„Przybysze” to najnowsza i jednocześnie pierwsza norweska produkcja oryginalna HBO Europe. Jest to satyryczny serial science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jego twórcami są Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin (twórcy „Lilyhammer”). Nicolai Cleve Broch i Krista Kosonen wystąpią w rolach głównych. Premiera serialu Przybysze odbędzie się 21 sierpnia w HBO GO.

Na całym świecie dochodzi do serii niewytłumaczalnych zdarzeń. Nad oceanem rozbłyska światło i zaczynają wyłaniać się z niego ludzie z przeszłości. Każdy z nich przybywa z innego okresu historii: epoki kamienia, ery Wikingów i końca XIX wieku. Nikt nie rozumie jak to możliwe, a ludzie z przeszłości nazywani „przybyszami" nie pamiętają, jak przenieśli się w czasie. Jedno jest pewne – przybywa ich coraz więcej i nie ma dla nich drogi powrotu. Kilka lat później Alfhildr (Krista Kosonen) z ery Wikingów zaczyna pracować z wypalonym zawodowo detektywem Larsem Haalandem (Nicolai Cleve Broch) w ramach policyjnego programu integracji. Podczas śledztwa w sprawie morderstwa przybysza z przeszłości natrafiają na trop szeroko zakrojonego spisku, który może wyjaśnić przyczynę masowej migracji ludzi z innych epok. Twórcy i obsada Pomysłodawcami i autorami scenariusza utrzymanego w humorystycznej konwencji serialu kryminalnego HBO Europe Przybysze (Beforeigners) są twórcy międzynarodowego przeboju telewizyjnego „Lilyhammer” – Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin. W rolach głównych w produkcji wystąpili: Nicolai Cleve Broch (Rozgrzeszenie, Max Manus) oraz Krista Kosonen (Blade Runner 2049), którzy wcielą się w postać Larsa Haalanda i Alfhildr Enginnsdottir. W obsadzie znalazła się także wielokrotnie nagradzana aktorka Agnes Kittelsen (Max Manus, Wyprawa Kon-Tiki) jako była żona Larsa – Marie, Stig Henrik Hoff (Coś, Śniegi wojny) jako kurier rowerowy Tommy, Ágústa Eva Erlendsdottir („Pan Bjarnfreðarson”) jako przyaciółka Alfhildr – Urd, Stig Amdam (seriale „Occupied”, „Rozgrzeszenie”) jako szef policji Harald Eriksen, Odd-Magnus Williamson („Wyprawa Kon-Tiki”, serial „Aber Bergen”) jako oficer policji portowej Jeppe, Herbert Nordrum (serial „Match”, „Amundsen”) jako HC – właściciel sex clubu oraz Oddgeir Thune („Occupied”) jako Navn. W produkcji wystąpili również: Ylva Bjørkaas Thedin (Føniks) jako nastoletnia córka Larsa – Ingrid, Kyrre Haugen Sydness „(Łowcy głów”, „Lilyhammer”) jako Gregers – nowy partner byłej żony Larsa, Ragnhild Gudbrandsen („Occupied”) jako koleżanka Larsa i Alfhildr – Wenche, Lavrans Haga („Komandor Treholt i grupa specjalna Ninja”) jako kolega Alfhildr i Larsa – Jørn oraz Eili Harboe („Thelma”) jako Ada. Serial Przybysze (Beforeigners) wyreżyserował uznany norweski filmowiec Jens Lien, którego fabularny debiut Jonny Vang miał premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w 2003 roku. Jego kolejny film „Kłopotliwy człowiek” był pokazywany w ramach prestiżowej sekcji Tygodnia Krytyki Filmowej w 2006 roku w Cannes. Dramat ten zdobył uznanie widzów i krytyków oraz szereg nagród filmowych i został uznany za jeden z najwybitniejszych norweskich filmów dekady. Obraz produkowany został przez spółkę Rubicon TV będącą częścią Endemol Shine Group. Producentami wykonawczymi z ramienia HBO są Hanne Palmquist, Steve Matthews oraz Antony Root. Serial „Przybysze” – kiedy premiera? Premiera pierwszego norweskiego serialu HBO Europe „Przybysze” (Beforeigners) odbędzie się 21 sierpnia w HBO GO. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od września. Serial liczyć będzie 6 odcinków.

