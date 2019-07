Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu. Trzebuchowska z oscarowej „Idy” opowiedziała o swoim filmie

Trzeci dzień organizowanego w Kazimierzu Dolnym i Janowcu festiwalu znowu przyciągnął fanów filmu i sztuki. Przed każdym seansem wokół namiotów filmowych ustawiała się długa kolejka widzów, a na wiele projekcji ciężko było dostać bilet. Zainteresowanie produkcjami jest duże tym bardziej, że uczestnicy festiwalu mają okazję nie tylko przybliżyć sobie twórczość konkretnych reżyserów czy scenarzystów, ale również poznać ich osobiście. Po każdym seansie z cyklu międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych organizatorzy zapraszają na panel dyskusyjny z udziałem autorów filmów. Nie inaczej było w poniedziałek.

„Pustostan” Trzebuchowskiej

„Fuck, it's biology”, „Behave kids”, „Nigdy dobrze”, „Silny niezależny kosmos” oraz „Pustostan” – takie filmy znalazły się w zaplanowanym na 29 lipca cyklu. Po seansie widzowie spotkali się z młodymi twórcami i mieli możliwość zadawania im pytań. Ich produkcje poruszały ważne, codzienne tematy, takie jak relacje międzyludzkie, w tym z rodzicami, o których w swoim filmie opowiedziała Veronica Andersson. – Film był już zmontowany, gdy pomyślałam, że ta historia się powtarza. Bo w pewnym sensie jest to też historia mojego życia, ponieważ ja również nie mam dobrego kontaktu z ojcem – przyznała autorka „Fuck, it's biology”.

Swój najnowszy film zaprezentowała także Agata Trzebuchowska, która w nagrodzonej Oscarem „Idzie” Pawła Pawlikowskiego wcieliła się w tytułową rolę. Aktorka wyreżyserowała „Pustostan”, który ukazuje historię kobiety spędzającej dwie noce w pustym budynku i spoglądającej z dystansu na swoją rodzinę. Artystka została zapytana o to, czy tytuł filmu można rozpatrywać w dwóch aspektach, jako odziwerciedlenie pustej przestrzeni i „pustej duszy”. – Tutaj najważniejszy był budynek, do którego ucieka bohaterka. I ta przestrzeń, perspektywa, która pozwala jej się otworzyć i otrzymać nowy punkt widzenia i dystans względem życia, które przeżywała do tej pory – wyjaśniła Trzebuchowska. – Jest to pewna gra z realizmem, a film jest bardzo impresyjny. To taka fantazja na temat tego jak to jest zobaczyć swoje życie z zewnątrz – dodała. O swoim filmie opowiedział także Paweł Powolny, który do współpracy przy „Nigdy dobrze” zaprosił Krzysztofa Kowalewskiego.

Część artystów łączy różne sztuki, pokazując swoje talenty na organizowanym w Kazimierzu festiwalu. Mariusz Tarkawian, który jest znanym i cenionym rysownikiem, stał się głównym bohaterem „Fuck, it's biology”, a w dniu seansu otworzył także wystawę swoich prac. Oprócz rysunków Tarkawiana uczestnicy imprezy mogą podziwiać dzieła takich twórców jak Jarek Jończyk, Tomek Sikora czy Adam Sokólski.