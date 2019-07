Anna Wendzikowska szczerze o swoim urlopie. „Wakacje z dziećmi to bardzo ciężka praca”

37-letnia Anna Wendzikowska chętnie dzieli się z internautami zdjęciami ze swoich zagranicznych podróży. Dziennikarka odwiedziła niedawno Bahamy, Miami czy Malediwy. Ostatnio wybrała się wraz ze swoimi córkami Kornelią i Antoniną do miejscowości Delia położonej niedaleko Valencii w Hiszpanii. Anna Wendzikowska przyznała jednak, że urlop z dziećmi nie zawsze wygląda tak błogo, jak na fotografiach w mediach społecznościowych. „Wakacje z dziećmi to bardzo ciężka praca...Kto był, ten wie, momenty odpoczynku są krótkie, ale się zdarzają i trzeba je wykorzystać do granic możliwości” – stwierdziła.

Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach



Anna Wendzikowska na wakacjach

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy obserwują celebrytkę na Instagramie (łącznie profil śledzi ponad 405 tysięcy osób). „To prawda! Po urlopie z dziećmi dopiero potrzebowałam urlopu” – napisała jedna z internautek. „Dla nas weekend z dwójką to jak orka na polu, dla dłużej sobie nie wyobrażam. A nikt ich wziąć nie chce” – dodała inna mama. Część komentatorów zwracała również uwagę na nienaganną figurę dziennikarki TVN.

Czytaj także:

1,2 mln dolarów za jeden post na Instagramie. Która gwiazda zarabia najwięcej?