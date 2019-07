HBO zaprezentowało premiery filmowe na sierpień. Jest kilka hitów

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Wolverine zostaje wysłany w przeszłość, by zapobiec zagładzie mutantów i ludzi. Premiera 3 sierpnia.



X-Men: Pierwsza klasa

Młodzi Charles Xavier i Erik Lehnsherr gromadzą elitarną drużynę, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej. Premiera 3 sierpnia.



X-Men Geneza: Wolverine

Hugh Jackman jako rozdarty wewnętrznie mężczyzna, który musi zmierzyć się ze swoim okrutnym bratem. Premiera 3 sierpnia.



Tomb Raider

Alicia Vikander jako Lara Croft, która stara się poradzić sobie ze swoimi demonami i odnaleźć zaginionego przed laty ojca. Premiera 18 sierpnia.



Berek

Piątka kumpli z dzieciństwa raz do roku gra w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Ed Helms, Jon Hamm oraz Jeremy Renner w rolach głównych. Premiera 25 sierpnia.



Alfa

Młody, niedoświadczony myśliwy stara się przetrwać w nieprzyjaznym świecie wiecznej zmarzliny. Premiera 4 sierpnia.



Player One

Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga wysokobudżetowe kino o młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie o wysoką stawkę. Premiera 25 sierpnia.



Mary Poppins powraca

Emily Blunt jako legendarna niania, która powraca, kiedy w rodzinie Banksów znowu pojawiają się kłopoty. Premiera 18 sierpnia.



Holmes i Watson

Holmes i Watson (Holmes and Watson) – Will Ferrell oraz John C. Reilly jako Holmes i Watson, którzy próbują rozwikłać kolejną skomplikowaną zagadkę. Premiera 11 sierpnia.

Filmy i seriale dokumentalne oraz programy specjalne:

Ramy Youssef: Uczucia (Ramy Youssef: Feelings) – pierwszy zrealizowany dla HBO stand-up Ramy'ego Youssefa, popularnego amerykańskiego komika o egipskich korzeniach. Premiera 1 sierpnia.

(Ramy Youssef: Feelings) – pierwszy zrealizowany dla HBO stand-up Ramy'ego Youssefa, popularnego amerykańskiego komika o egipskich korzeniach. Premiera 1 sierpnia. Pionier (El Pionero) – nowy, czteroodcinkowy hiszpański serial dokumentalny HBO Europe, którego bohaterem jest hiszpański polityk, magnat rynku nieruchomości i właściciel klubu piłkarskiego Jesús Gil - jedna z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych postaci hiszpańskiego życia publicznego ostatnich dekad. Finałowy odcinek 4 sierpnia.

– nowy, czteroodcinkowy hiszpański serial dokumentalny HBO Europe, którego bohaterem jest hiszpański polityk, magnat rynku nieruchomości i właściciel klubu piłkarskiego Jesús Gil - jedna z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych postaci hiszpańskiego życia publicznego ostatnich dekad. Finałowy odcinek 4 sierpnia. Julio Torres: Moje ulubione kształty (My Favorite Shapes by Julio Torres) – pierwszy zrealizowany dla HBO występ komediowy Julio Torresa, w którym artysta analizuje swoje ulubione kształty. Premiera 11 sierpnia.

(My Favorite Shapes by Julio Torres) – pierwszy zrealizowany dla HBO występ komediowy Julio Torresa, w którym artysta analizuje swoje ulubione kształty. Premiera 11 sierpnia. Alternatywne zakończenie: Sześć nowych sposobów, by powitać śmierć w Ameryce (Alternative Endings: 6 New Ways to Die in America) – film dokumentalny poświęcony zmieniającym się tradycjom, obrzędom i podejściu do doświadczenia śmierci. W 2018 roku po raz pierwszy więcej Amerykanów wybrało kremację niż tradycyjny pochówek. Za produkcję i reżyserię odpowiadał zwycięzca Emmy Matthew O'Neill oraz Perri Peltz. Premiera 15 sierpnia.

Czytaj także:

Nowości HBO na sierpień. Wśród nich serial o zakonnicach i coś dla fanów wyścigów