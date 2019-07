Katarzyna Werner na jakiś czas znika z TVN24. Poleci do Afryki

Informację o decyzji Katarzyny Werner przekazał serwis Press.pl. – To prawda. Znikam z anteny, ale nie odchodzę z TVN, robię sobie dłuższą przerwę – powiedziała dziennikarka, która planuje wielomiesięczny urlop. Nie zamierza jednak w tym czasie siedzieć bezczynnie. Razem z mężem poleci do Afryki, gdzie założy hotel na Zanzibarze. – W tym roku obchodzę dwudziestolecie swojej pracy zawodowej. Ten pomysł pojawił się już trzy lata temu. Uznaliśmy, że skoro oboje jesteśmy w okresie połowy swojego życia, to najlepszy moment na realizację takich marzeń – wyjaśniła dziennikarka.

Doświadczenie zawodowe

Współpracownicy Werner potwierdzili, że o jej planach wiadomo już od kilku miesięcy. Widzowie będą mieli 1 września ostatnią okazję na zobaczenie dziennikarki na antenie TVN24, zanim ta uda się na urlop. Przypomnijmy, Werner od ponad 10 lat jest związana z TVN24, gdzie prowadzi „Wstajesz i wiesz”. Na swoim koncie ma również pracę dla Telewizji Polskiej, gdzie była jedną z prowadzących „Wiadomości”.

