„Mindhunter” wraca na Netfliksa. Jest zwiastun 2. sezonu serialu!

W zwiastunie widzimy, jak dobrze znani nam agenci FBI Holden Ford (Jonathan Groff) i Bill Tench (Holt McCallany) odwiedzają zabójcę Eda Kempera (Cameron Britton). Duet, który wyraźnie znów współpracuje, próbuje rozpracować kolejną zagadkę. – Ma przytłaczające fantazje, dotyczące tego, co zrobił i co chce zrobić. Jego marzenia go pochłoną. Wkrótce prawdziwy świat nie będzie nawet do tego porównywalny – mówi na zwiastunie Kemper. – Jak możemy złapać fantazję, Ed? – pyta Tench. – Jeżeli jest dobra, nie możecie – odpowiada. W teaserze widzimy także nieznaną nam jeszcze postać – kobietę idącą powoli przez korytarz domu, aby dokonać w łazience przerażającego odkrycia.

Serial jest luźną adaptacją książki „Mindhunter. Tajemnice elitarnej jednostki FBI” Marka Olshakera i Johna E. Douglasa. Jego twórcami są Jennifer Haley i Joe Penhall, a wśród producentów są m.in. Charlize Theron i David Fincher. Główne role grają Jonathan Groff (Holden Ford) oraz Holt McCallany (Bill Tench).

„Mindhunter” zadebiutował na Netfliksie w październiku 2017 roku i szybko ogłoszono, że powstanie jego drugi sezon. Realizacja zajęła jednak dość długo. Jak podał 12 lipca Netflix, nową odsłonę zobaczymy 16 sierpnia. Wiemy też już, że będzie się ona składać z ośmiu odcinków, czyli o dwa mniej niż pierwszy. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z kolejnej odsłony.

O czym będzie drugi sezon serialu „Mindhunter” ?

Drugi sezon osadzony ma być miedzy 1979 a 1981 rokiem, czyli kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Miała wówczas miejsce seria morderstw dzieci w Atlancie – zginęło wówczas 28 Afroamerykanów. Zabójcę ostatecznie złapał agent FBI John E. Douglas, który ma być inspiracją dla postaci agenta Holdena. Wszystko wskazuje na to, że będzie to główny temat sezonu, jednak pojawi się także wiele wątków pobocznych.

Czytaj także:

HBO zaprezentowało premiery filmowe na sierpień. Jest kilka hitów