Bella Thorne publicznie wytknęła matce błędy wychowawcze: Chciałam akceptacji

Rozmowa o okresie dorastania Belli Thorne i jej trudnej relacji z rodzicem miała miejsce w poniedziałkowym programie talk show „Sarah and Strahan”. Aktorka wyraziła żal z powodu metod wychowawczych matki Tamary. Otwarcie mówiła, że chciałaby innego podejścia. – Chciałam akceptacji. Chciałam, docenienia i miłości za to kim byłam, za to jak wyglądałam i wszystko we mnie, czego nigdy nie dostrzegałam – wyznała.

– Chciałam edukacji, chciałam czuć, że mogę się odzywać, chciałam wielu rzeczy. Ale nigdy nie wyraziłam tego głośno, więc nie mogłabym oczywiście winić ludzi wokół siebie, zanim nie zaczęłabym winić siebie samej – mówiła.

Chwilę po tym oświadczeniu Thorne opowiedziała, jak bardzo zmienił się jej stosunek do matki obecnie. Podkreślała, że są „najbliżej, jak kiedykolwiek były w życiu” i mają „szczerą” relację. – Patrząc realnie, ja i moja mama byłyśmy najbliższymi przyjaciółkami w okresie, gdy dorastałam. Więc myślę, że teraz jesteśmy w najlepszym momencie, by siebie zrozumieć. Obie jesteśmy szczere ze swoimi opiniami – zapewniała.

W krótkim oświadczeniu dla magazynu „People” Tamara Thorne odpowiedziała na wywiad swojej córki. „Kocham moją rodzinę i bezwarunkowo bardzo kocham Bellę. Moja rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu i jest moim najważniejszym priorytetem. Bella i ja kłóciłyśmy się kilka lat temu, ale teraz wszystko naprawiamy” – przekazała.

Bella Thorne już wcześniej otwarcie mówiła o relacji ze swoją matką. List do niej zamieściła np. na swoim koncie na Instagramie:

Bella Thorne

Bella Thorne, a właściwie Annabella Avery Thorne to amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka oraz modelka. Urodziła się na Florydzie. Wystąpiła m.in. w serialach „W blasku nocy”, „Ekipa, seks, kasa i kłopoty”, „Taniec rządzi”, „Powodzenia Charlie” czy „K.C. nastoletnia agentka” oraz w filmach, „Shake It Up: Made In Japan”, „Nie-przyjaciele”, „Niebezpieczni intruzi”.