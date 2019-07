J.K. Rowling obchodzi 54. urodziny. Filmowa Hermiona pokazała zdjęcie z jej imprezy

„Seksowna i przerażająca?! Cała miłość dla ciebie Jo. Wszystkiego najlepszego! Dodatkowe punkty dla Evanny Lynch za bycie doskonałym kotem” – napisała Emma Watson, zamieszczając na Instagramie zdjęcie. Wszystko wskazuje na to, że zostało ono zrobione na imprezie urodzinowej J.K. Rowling. Widzimy na nim też wspomnianą Evannę Lynch, która w serii przygód o Harrym Potterze wciela się w Lunę Skamander z domu Lovegood.

Joanne Rowling urodziła się 31 lipca 1965 roku w Chipping Sodbury. W 1986 roku ukończyła studia na Uniwersytecie w Exeter, uzyskując licencjat z filologii francuskiej i filologii klasycznej. Po zakończeniu studiów przeprowadziła się do Londynu, później, już ze swoim ówczesnym partnerem do Manchesteru, a następnie Porto. W 1992 roku poślubiła dziennikarza Jorge'a Arantesa, a rok później urodziła córkę Jessicę. W 1993 roku doszło do rozwodu, a Rowling wraz z córką, wróciła do Londynu.

Pisarka opowiadała niejednokrotnie, że zarys powieści „Harry Potter” został przygotowany podczas oczekiwań na pociąg. Mówiła, że nim dojechała na miejsce, miała już gotowe postaci i znaczną część fabuły pierwszej książki. Seria o bohaterze, uczęszczającym do szkoły magii, przyniosła jej ogromne zyski i szybko stała się jedną z najbardziej majętnych osób w kraju. W 2008 roku wielkość jej majątku oszacowano na 740 milionów funtów, czyli około 3.5 miliarda złotych.

