Lena Dunham zaskoczyła Brada Pitta. Niektórzy piszą o „molestowaniu”

Zdarzenie, o którym rozpisują się brytyjskie media, miało miejsce na czerwonym dywanie, gdzie gwiazdy „Pewnego razu w... Hollywood” pozowały do zdjęć. Z fotografami spotkali się Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Daniella Pick, Costa Ronin, a także Brad Pitt i Lena Dunham. Dunham od początku wydawała się bardziej zainteresowana Pittem niż uśmiechaniem się do obiektywu. Zdjęcia udostępniane w mediach społecznościowych wskazują na to, że aktorka co jakiś czas spoglądała na gwiazdora.

Kontrowersyjne zachowanie

Po chwili 33-latka podeszła do filmowego Cliffa Bootha i go pocałowała. Pitt wyglądał na zaskoczonego i nieco skonsternowanego. Jego zachowanie nie świadczyło o tym, że jest zachwycony czułościami ze strony Dunham. Podobnego zdania są użytkownicy Twittera. W wielu komentarzach pojawiła się sugestia, że zachowanie aktorki można zakwalifikować jako molestowanie.