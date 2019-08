Poznaliśmy jury „The Voice Kids 3”. „Sprawdzonej formuły się nie zmienia”

„Kręcimy kolejny sezon The Voice Kids! Jak widać na załączonym obrazku sprawdzonej formuły się nie zmienia” – napisał na Instagramie Aleksander Milwiw-Baron, któy zasiądzie w jury programu. Oprócz niego zobaczymy tam Tomsona, Cleo i Dawida Kwiatkowskiego. Oznacza to, że ekipa trenerów nie zmieni się w porównaniu z tą, którą widzieliśmy w poprzedniej edycji.

Zmiana nastąpi za to w gronie prowadzących. Barbarę Kurdej-Szatan zastąpi Ida Nowakowska, która była jurorką w „Dance Dance Dance” oraz prowadziła programy takie jak „Przymierzalnia” czy "Bake Off Junior". Widzowie znają ją również z „Pytania na śniadanie”. Z informacji przekazanych przez Wirtualne Media wynika, że trzecia edycja "The Voice Kids" zostanie pokazana w zimowej ramówce TVP2.

Kurdej-Szatan nie poprowadzi programu

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się informacje, że Barbara Kurdej-Szatan przestanie prowadzić programy w Telewizji Polskiej. Aktorka potwierdziła w rozmowie z mediami, że widzowie nie zobaczą jej w kolejnych edycjach programu „The Voice of Poland” oraz „The Voice Kids”. Z doniesień „Super Expressu” wynika, że Kurdej-Szatan najprawdopodobniej nie poprowadzi także kolejnej edycji tanecznego show „Dance, dance, dance” w TVP1. Ponadto, Telewizja Polska miała także zrezygnować z angażowania aktorki do prowadzenia wielkich imprez i koncertów.

Nadal jednak ma grać w serialu „M jak miłość”. „Super Express” sugeruje, że decyzja kierownictwa TVP mogła mieć związek z poglądami politycznymi aktorki, która m.in. poparła Rafała Trzaskowskiego, a także jej dość wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi. Ponadto, Kurdej-Szatan coraz częściej gościła w produkcjach Polsatu. W rozmowie z Wideoportalem aktorka przyznała, że jest świadoma tego, że jej kariera może się skończyć. – Nie obawiam się tego. Robię dużo różnych rzeczy, zawsze znajdę pomysł na siebie. Jest dużo projektów i marzeń do spełnienia, których jeszcze nie zrealizowałam – wyjaśniła.