Maryl Streep, Gary Oldman i Antonio Banderas w filmie o Panama Papers. Będzie hit?

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji w 2019 roku obfituje w głośne tytuły. Zobaczymy na nim „Jokera” z Joaquinem Phoenixem, nowy film Romana Polańskiego o sprawie Dreyfussa czy „Ad Astra” z Bradem Pittem. Oprócz tego „Marriage Story”, z Adamem Driverem i Scarlett Johansson, szekspirowski „The King” Netfliksa z Timothée Chalametem, Robertem Pattinsonem i Lily-Rose Depp, „Seberg” z Kristen Stewart, „Wasp Network”, z Penelope Cruz i Gaelem Garcią Bernalem i francusko-japońskie „The Truth” z Catherine Deneuve i Juliette Binoche.

Jak w takim towarzystwie odnajdzie się „The Laundromat”? Łatwo z pewnością nie będzie, ale też podstawy do odniesienia sukcesu są co najmniej przyzwoite. Ciekawa i domagająca się przystępnego sposobu podania historia afery Panama Papers. Gwiazdy w postaci Maryl Streep, Gary'ego Oldmana i Antonio Banderasa. Do tego wszystkiego Steven Soderbergh w roli reżysera. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć trójkę głównych aktorów i jeden z plenerów. Wiadomo też, że film ma skupić się na staraniach grupy dziennikarzy, którzy przyłapali potężnych i wpływowych polityków na unikaniu podatków.