Mili Dursleyowie? Legion Jamesów Bondów? Tony Stark agentem Hydry? Genialne teorie fanów

Portal BuzzFeed postanowił zapytać swoich czytelników o najdziwniejsze fanowskie teorie dotyczące popularnych filmów. Odzew był na świetnym poziomie, a najlepsze odpowiedzi postanowiliśmy przedstawić też naszym czytelnikom. Nie musicie oczywiście zmieniać całkowicie swojego myślenia o ulubionych filmach. Ale jeżeli podane poniżej wpisy sprawią, że obejrzycie ponownie któryś z klasyków, to z pewnością będzie to już sukces kinomaniaków. Może sami spojrzycie na te dzieła inaczej, niż do tej pory i zaprezentujecie internautom swoje przemyślenia?

James Bond

"Wszyscy 'Bondowie' nie są w rzeczywistości PRAWDZIWYM 'Jamesem Bondem'. Każdy z nich przeszedł pranie mózgu, a 'James Bond' to tylko ich pseudonim. Łączy się to z INNĄ teorią, w której złoczyńca ze 'Skyfall', Raoul, jest w rzeczywistości jednym z takich byłych 'Jamesów Bondów' który szuka zemsty na agencji za to, że odebrała mu tożsamość" ~hermanfreakinpotter/BuzzFeed



Łowca androidów

"Przez lata wielu fanów uważało, że bohater Harrisona Forda BYŁ replikantem. Dopiero sequel rozwiał te teorie" ~kend4fe281761/BuzzFeed



Taksówkarz

"Wszystko, co widzieliśmy od momentu strzelaniny, to sen. W rzeczywistości główny bohater leży w tym samym pokoju, powoli wykrwawiając się od ran postrzałowych" ~doctormcfly/BuzzFeed



Avengers i inne filmy z MCU

"Tony Stark był agentem Hydry: Pomógł stworzyć Helicarriers w filmie 'Winter Soldier'. Celowo stworzył wadliwego robota (Ultron), by rząd mógł zająć się superbohaterami. Próbował zabić Bucky'ego, bo zorientował się, że ten odzyskuje pamięć i może go zidentyfikować jako agenta Hydry. Kiedy ludzie Thanosa przyszli po Kamienie Nieskończoności, nie zawiadomił Kapitana Ameryki, bo chciał przegranej Avengersów. Doctor Strange wiedział o Tonym dzięki swoim mocom, więc przekonał go, by zabił się podczas walki z Thanosem" ~mkjono/BuzzFeed



Grease

"Sandy była martwa przez cały film. Utonęła na początku filmu (Danny wspomina o tym nawet w piosence 'Summer Lovin'), a na końcu filmu, kiedy razem jadą po niebie samochodem, ona zmierza do Nieba". ~fannyfolye/BuzzFeed



Harry Potter

"Harry niechcący stał się jednym z horkruksów Voldemorta. To dlatego Dursleyowie zachowywali się przy nim tak, a nie inaczej. Pomyślcie o tym! W ten sam sposób Ron zachowywał się, kiedy założył jeden z nich. Co jeśli Dursleyowie byli w rzeczywistości miłymi ludźmi, ale ze względu na bliską obecność horkruksa - Harry'ego, zmienił się ich charakter?" ~silverqueenbee/BuzzFeed



Fight Club

"Narrator i Tyler Durden mają być dorosłymi wersjami Calvina i Hobbesa. Narrator to Calvin, a Tyler/Hobbes to jego sposób na uwolnienie swojej ciemnej strony bez brania za to odpowiedzialności" ~julietj3/BuzzFeed



Raport mniejszości

"John Anderton (postać grana przez Toma Cruise'a) śniła ostatnią część filmu. Ostatnią rzeczą, którą powiedziano mu PRZED tym momentem, jest: 'all of your wildest dreams will come true'. Mniej więcej to właśnie dzieje się z nim w ostatniej części filmu" ~mtthwcbl/BuzzFeed



Jurassic World

"Indominus Rex ma w sobie trochę ludzkiego DNA, które odpowiada za jego inteligencję i zdolność do przechytrzenia głównych bohaterów i innych dinozaurów" ~lydiai40b72ebb3/BuzzFeed



Legion Samobójców

"Joker grany przez Jareda Leto nie jest prawdziwym Jokerem, ale byłym Robinem porwanym i torturowanym przez prawdziwego Jokera. Kiedy zobaczycie kostium Robina w filmie "Batman V. Superman" z napisem 'Joke's on you, Batman' zobaczycie otwory po kulach, które pokrywają się z ranami na ciele Jokera granego przez Leto. Batman prawdopodobnie zabił prawdziwego Jokera w napadzie wściekłości, ale nie mógł zmusić się do zabicia Robina" ~kitforceone/BuzzFeed



Blair Witch Project

"Wiedźma w filmie nigdy nie istniała. Zamiast tego Josh and Mike — dwóch gości, którzy nagrywali dokument z Heather — zaprowadzili ją do opuszczonego domu i zamordowali. Przed wypuszczeniem filmu, opublikowali w sieci 'Dziennik Heather'. Koniecznie zobaczcie nagranie, które dokładnie wszystko tłumaczy" ~abigaeljoyceanderson/BuzzFeed



Titanic

"Jest taka teoria, że Jack nigdy nie istniał. Rose była tak nieszczęśliwa przez swoje wymuszone małżeństwo, że stworzyła sobie wymyślonego towarzysza, który ją uszczęśliwiał" ~silencesilence/BuzzFeed

I jak? Coś zaciekawiło Was na tyle, że zabierzecie się do ponownego oglądania? Dajcie znać w komentarzach.