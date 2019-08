Jacek Rozenek wraca do zdrowia. Wiemy, kiedy wróci na plan „Barw szczęścia"

„Super Express” informował o tym, że aktor trafił do szpitala w połowie maja. – Jacek miał udar mózgu. Całkowicie stracił mowę – powiedział znajomy Rozenka w rozmowie z dziennikiem. – Nie wstaje nawet do toalety – dodał. Prawa część ciała aktora była niemal całkowicie sparaliżowana, a codzienna rehabilitacja oraz współpraca z logopedami miała sprawić, że artysta wróci do sprawności. Te wysiłki najwyraźniej przynoszą efekty, co widać na nagraniu udostępnionym przez Adriannę Biedrzyńską.

Fani serialu, w którym występuje Jacek Rozenek, byli zaniepokojeni. Zastanawiali się, kiedy stan zdrowia pozwoli aktorowi wrócić do serialu. Jak podaje „Świat Seriali", aktor w najbliższym czasie pojawi się na planie. Ma się to stać jeszcze przed końcem lata. Widzowie będą mogli zobaczyć sceny z udziałem Rozenka na antenie Telewizji Polskiej w jesiennej ramówce.

Kariera Jacka Rozenka

50-letni Jacek Rozenek ma na swoim koncie wiele ról serialowych. Widzowie znają go z takich produkcji jak „Samo Życie”, „Złotopolscy”, „Na dobre i na złe” czy wspomniane „Barwy szczęścia”. Występował także w filmach, m.in. w „Pół serio”, „Chopin. Pragnienie miłości” czy „Generał Nil”. W latach 2003–2013 był żonaty z Małgorzatą Rozenek, z którą ma dwóch synów.