Zwyciężczyni „Big Brothera” o życiu po programie. „Nie mogę tak do końca się odnaleźć”

– Mam problemy (z powrotem do rzeczywistości – red.). Nie mogę tak do końca się odnaleźć. Jest bardzo głośno, jest dużo świateł. Jest bardzo dużo ludzi dookoła. Na ulicach, w restauracjach podchodzą i proszą o autograf – powiedziała Magda Wójcik. – To jest dla mnie dziwne, bo mi się wydawało, że pojechałam sobie gdzieś na wakacje, więc mam trochę problem z odnalezieniem się. Potrzeba na pewno czasu do wszystkiego – wyznała.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu, którzy wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni biorący udział w programie nominują osobę, która powinna odpaść z show. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje „Big Brothera”. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4. W 2019 roku wyemitowano kolejną edycję programu.

Czytaj także:

Modelka pochwaliła się, że zarabia dzięki swoim pośladkom. „Rodzice są dumni”