Natalia Janoszek uderzona w twarz na planie filmowym. „Powiedział, że mu podziękuję”

Natalia Janoszek robi karierę w Bollywood od kilku lat. Ostatnio w sieci pojawił się zwiastun najnowszej produkcji z jej udziałem, zatytułowanej „Chicken Curry Law” . W programie „Dzień Dobry TVN” gwiazda wyznała, że na planie tego filmu została mocno uderzona w twarz przez jednego z aktorów. Cios był na tyle bolesny, że aktorka się popłakała.

– Podczas sceny wykorzystania seksualnego aktor uderzył mnie w twarz. Bardzo mocno. Nikt mnie jeszcze tak mocno nie uderzył. Popłakałam się i nikt mi nie pomógł. Później przyszedł do mnie reżyser i powiedział, że wie, że bolało, ale jak dostanę nagrodę za ten film, to mu podziękuję. Nagrodę i tak dostałam, a kamera była tak ustawiona, że ta scena nie została nawet nagrana. Ale on po prostu musiał pokazać swoją władzę jako mężczyzna nad tą przyjezdną aktoreczką, która czasem za mocno tupnie nogą – opowiedziała Janoszek.

Mimo tego, co się stało, Janoszek przyznaje, że nie była pewna, czy o tym mówić. – Często zastanawiam się, czy warto o tym mówić, co się dzieje na planach, bo jakby nie patrzeć, to wystawia mnie na krytykę. Nie wiadomo, czy inni nie będą się potem bali ze mną pracować, skoro tak otwarcie mówię o problemach, jakie się zdarzają – stwierdziła.

Film „Chicken Curry Law”