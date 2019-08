Pamiętacie Klaudię Kulawik? Tak finalistka „Mam talent” wygląda teraz

Pierwszą edycję „Mam talent” wygrał duet akrobatyczny Melkart Ball. Drugie miejsce zajęła Klaudia Kulawik, która w emitowanym w 2008 roku show zachwyciła swym głosem. 11-letnia wówczas wokalistka zaśpiewała na castingu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Później ukończyła szkołę muzyczną, a obecnie uczy się w British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Na swoim koncie ma już kilka singli, a nagrania udostępnia w serwisie YouTube. Ostatnio pojawił się tam najnowszy utwór Kulawik, „Woman phenomenally”.

Finalistka „Mam talent” swój kawałek promuje również na Instagramie. „Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, ale za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną” – napisała Kulawik w jednym z postów. „W klipie zaśpiewa dla Was 'Goddes' Woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku – fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!” – dodała.

Czytaj także:

Reni Jusis opowiada o partnerze w „TzG”. „Mam nadzieję, że to był jakiś żart”