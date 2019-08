Powstaje sequel filmu „After”. W roli Trevora Dylan Sprouse

Najwyraźniej projekt nabiera kształtu, ponieważ w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że reżyserem będzie Roger Kumble („Słodkie kłamstewka", „Szkoła uwodzenia", „W garniturach"), a do obsady dołączył Dylan Sprouse. Aktor Wcieli się w postać Trevora.

O czym jest film „After”?

Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college'u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo...szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.

Polacy pokochali „After"! Film w kinach od 12 kwietnia

