Cara Delevigne i Ashley Benson wzięły ślub? Przekazano szczegóły ceremonii

Przypomnijmy, Delevingne ujawniła informację o tym, że od roku spotyka się znaną z serialu „Słodkie kłamstewka” Benson podczas czerwcowej gali TrevorLIVE w Nowym Jorku. W wywiadzie dla „E!” poinformowała, że informację o związku z aktorką ujawniła w rocznicę zamieszek w Stonewall, powszechnie uważanych za najważniejsze wydarzenie prowadzące do ruchu wolnościowego gejów. Dzień ten był także rocznicą związku modelki z Benson. Po tym, jak Delevingne otrzymała podczas wspomnianego wydarzenia nagrodę, powiedziała: „Na sali jest też bardzo wyjątkowa kobieta, której pragnę podziękować. Wiesz, kim jesteś”. – Jest jedną z tych osób, które pomogły mi kochać siebie, kiedy tak bardzo tego potrzebowałam. Pokazała mi, czym jest prawdziwa miłość i jak to zaakceptować, co jest trudniejsze, niż myślałam. Kocham cię, Sprinkles – dodała.

Był ślub czy nie było?

Ostatnio brytyjski „The Sun” poinformował, że aktorka i modelka wzięły ślub w Las Vegas, a podczas ceremonii towarzyszyli im m.in. Joe Jonas i Sophie Turner. Popularny muzyk i gwiazda „Gry o tron” faktycznie wzięli udział w uroczystości, ale była to „ceremonia przyjaźni”. Poprowadził ją mężczyzna przebrany przez Elvisa Presleya, a właściciel kaplicy, w której miała miejsce, rozmawiał później z mediami. – Były pewne tego, co robią i tego, ile dla siebie znaczą. Były wyraźnie na sobie skupione i miały uśmiechy na twarzach. Mówiły poważnie o tym, co robiły, ale też dobrze się bawiły – powiedział Michael Kelly cytowany przez magazyn „Elle”.

Do doniesień tabloidów odniosła się także matka Benson. „Jak łatwo dziś tak wielu przyjmuje bez poddawania w wątpliwość doniesienia, a jednocześnie jest pozbawionych dokładnych informacji” – napisała na Instagramie.

