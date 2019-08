Clinton i Lewinsky w nowym sezonie „American Crime Story”

W pierwszym sezonie przedstawiono sprawę O.J. Simpsona, oskarżonego w najgłośniejszym procesie USA o zabicie żony. W drugim widzowie poznali historię zabójstwa legendarnego projektanta Gianniego Versacego przez Andrew Cunanana. Widać więc, że trzecia odsłona antologii „American Crime Story” będzie wyjątkowa, choćby już przez sam brak morderstwa. Odważna decyzja twórców serialu może jednak bardzo się opłacić. Skandal z udziałem Billa Clintona śledzili widzowie na całym świecie i z pewnością jest to temat bardziej popularny niż dwa poprzednie.

Na produkcję warto zwracać uwagę z jeszcze jednego powodu. Producentką całego sezonu będzie sama Monika Lewinsky. Twórca serii Ryan Murphy już przed rokiem w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” twierdził, że bez niej nie rozpocznie prac nad zdjęciami. – Powiedziałem jej: Nikt poza tobą nie powinien opowiadać twojej historii. Jeśli chcesz wyprodukować to ze mną, będę zachwycony – relacjonował. – Zgodziła się – dodawał szczęśliwy.

Tytuł tej części to „Impeachment: American Crime Story”. W głównych rolach zobaczymy Beanie Feldstein („Lady Bird”) jako Monikę Levinsky, Sarah Paulson jako Lindę Tripp i Annaleigh Ashford („Masters of Sex”) jako Paulę Jones. Stacja FX nie zdradziła jeszcze, kto wcieli się w postać prezydenta. Oczekiwania co do trzeciego sezonu na pewno będą wysokie. Dwa poprzednie zgarnęły zarówno po statuetce Emmy, jak i po Złotym Globie.

Romans Clitona i Lewinsky

Sprawa ujrzała światło dzienne 17 stycznia 1998 roku, urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton został oskarżony o molestowanie seksualne. Niezależny prokurator Kenneth Starr prowadzący sprawę powoływał się na jeden z dowód rzeczowych, którym była przechowywana przez lata sukienka z prezydenckim nasieniem.

Monica Lewinsky podpisała dokument, w którym zaprzeczyła, by między nią i Billem Clintonem doszło do romansu. Po tym, jak wyszło na jaw, że prezydent kłamał w sprawie romansu, Kongres rozpoczął procedurę impeachmentu. Senat odrzucił jednak ten wniosek i Clinton dokończył drugą kadencję. Prezydent bronił się twierdząc, że między nim a Lewinsky doszło wyłącznie do stosunku oralnego, co w jego opinii nie mogło być uznane za pełen stosunek seksualny.

