Aktorka „Słodkich kłamstewek” napisała o karmieniu piersią. Dołączyła zdjęcia

Troian Bellisario wystąpiła w kilku filmach i serialach, a widzowie kojarzą ją głównie za sprawą roli Spencer Hastings w „Słodkich kłamstewkach”. 33-latka poślubiła aktora Patricka J. Adamsa, z którym doczekała się córki. W środę z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią opublikowała na Instagramie dwa zdjęcia. Na jednym z nich widać, jak karmi swoje dziecko, a na drugim jak ściąga pokarm z piersi. Do fotografii dołączyła długi wpis.

Proste, a skomplikowane

Bellisario napisała, że „nigdy nie myślała, że coś tak prostego może być tak skomplikowane” . Przyznała, że nie miała problemu z pokarmem a jej córka miała apetyt. Karmienie piersią nie było dla niej bolesne czy frustrujące, ale po wykryciu zapalenia sutka była zmuszona do ściągania pokarmu, co nie jest przyjemną czynnością.

Amerykańska aktorka wśród mankamentów karmienia piersią wyliczyła jeszcze „konieczność bycia świadomą tego, co wkłada się do swojego ciała” . Wymieniła tutaj zakaz spożywania alkoholu czy pewnych leków. Dodała jednak, że uwielbia spędzać czas z córką karmiąc ją piersią. „Nie każda matka to rozumie. Nie wiem jak długo będę jeszcze ją tak karmiła, ale zawsze się będę nią opiekowała i robiła to, co dla nas najlepsze” – podsumowała.

