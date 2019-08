Anna Lewandowska spotkała się z Jennifer Lopez. „Wielka inspiracja”

We wtorek 6 sierpnia Jennifer Lopez zagrała koncert w luksusowym kurorcie Regnum Carya w Turcji. Jak zwykle wokalistka nie tylko zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, ale również dopracowaną do ostatniego szczegółu choreografię. W koncercie amerykańskiej gwiazdy uczestniczyła Anna Lewandowska, która relacjonowała wydarzenie na InstaStories. Trenerka bardzo dobrze się bawiła, tańcząc do największych przebojów Lopez.

Co ciekawe, żona reprezentanta Polski w piłce nożnej po koncercie miała okazję spotkać się z gwiazdą wieczoru. Zdjęcie, na którym trenerka pozuje z Jennifer Lopez zostało opublikowane w mediach społecznościowych. „Ze wspaniałą Jennifer Lopez. Wielka inspiracja” – podpisała fotografię Anna Lewandowska. Trenerka na spotkanie z wokalistką postawiła na elegancką stylizację. Założyła błyszczące szorty, które skomponowała z klasycznym topem. Stylizację uzupełniła szpilkami.

