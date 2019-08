Jest nowa zapowiedź „Szkoły dla elity”. Netflix podał datę premiery

Pierwszy sezon „Szkoły dla elity” pojawił się na Netfliksie w październiku ubiegłego roku. „Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa” – przekazano w opisie fabuły serii. Na ekranie zobaczyliśmy gwiazdy znane z hitowego „Domu z papieru” w tym Marię Pedrazę, Miguela Herrana oraz Jaime Lorente.

Trwająca 41 sekund zapowiedź drugiego sezonu pojawiła się już na YouTube. W materiale pojawiły się czołowe postaci z serialu, jednak nagranie nie zdradza, co czeka nas w kolejnej odsłonie produkcji. Przekazano jedynie, że premiera nastąpi 6 września.

Przypomnijmy, o tym, że premiera drugiej części serialu nastąpi już we wrześniu, Netflix poinformował w drugiej połowie czerwca. Pojawił się wtedy materiał z udziałem Guzmana i Lu, czyli bohaterów serialu. Na nagraniu wykonanym przednią kamerką telefonu zdradzili, że powrócą ze swoimi przygodami już po wakacjach. Nie chcieli wówczas jednak zdradzić, którego dokładnie dnia nastąpi premiera.