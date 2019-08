D.B. Weiss i David Benioff oficjalnie przechodzą do Netfliksa! Jakie produkcje będą tworzyć?

Jako pierwszy informację o podpisaniu umowy twórców hitu „Gra o tron” z Netfliksem poinformował portal Deadline. Później potwierdził to w komunikacie sam serwis streamingowy. O duet starały się także platformy HBO, Amazon i Disney. Ostatecznie najlepszą ofertę najwyraźniej zaproponował Netflix.

– Są kreatywną siłą i zachwycają odbiorców na całym świecie swoją zdolnością opowiadania historii – przekazał Ted Sarandos, dyrektor ds. treści w serwisie Netflix. – Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy, co ich wyobraźnia przyniesie naszej społeczności – dodał.

We wspólnym oświadczeniu Weiss i Benioff przekazali, że „spędzili wspaniały czas, ponad dekadę w HBO” i są „wdzięczni wszystkim, którzy sprawili, że czuli się tam zawsze jak w domu” .

Wyrazili też uznanie dla zespołu Netfliksa, pisząc: „Pamiętamy te same ujęcia z lat 80., kochamy te same książki... jesteśmy podekscytowani możliwością opowiadania takich historii. Netflix tworzy coś zadziwiającego i bezprecedensowego. Jesteśmy zaszczyceni, że zaprosili nas do współpracy” .

Premiera nowego serwisu strumieniowego Disneya – Disney Plus – planowana jest na listopad. HBO Max, nadchodząca usługa Warner Media pod szyldem nowego właściciela AT&T, zostanie wprowadzona w przyszłym roku. W ciągu najbliższych miesięcy uruchomiony zostanie też serwis Apple TV.