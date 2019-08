20 lat od premiery filmu „Szósty zmysł”. Jak zmienili się aktorzy?

Mischa Barton

Mischa Barton w filmie wcieliła się w młodą Kyrę Collins, która padła ofiarą zatrucia przez swoją matkę. Pomaga ona ostatecznie Cole'owi i Malcolmowi odkryć prawdę o swojej śmierci i dzięki temu ratując tym samym swoją młodszą siostrę. Barton ostatnio dołączyła do obsady „The Hills: New Beginnings”.



Donnie Wahlberg

Chociaż w filmie widzieliśmy go tylko przez krótką chwilę, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z tej produkcji. Donnie Wahlberg, były członek zespołu New Kids on the Block i starszy brat aktora Marka Wahlberga, grał zrozpaczonego pacjenta Malcolma. Po pozytywnym przyjęciu przez krytyków filmu "Szósty zmył" pojawił się jeszcze w wielu innych produkcjach. Ostatnio oglądać mogliśmy go w serialu telewizyjnym "Blue Bloods" czy serialu dokumentalnym "Very Scary People".



Olivia Williams

Olivia Williams zagrała w wielu produkcjach od czasu premiery filmu "Szósty zmysł". Oglądać możemy ją w serialu "Odpowiednik" (2017-2019).



Haley Joel Osment

Kiedy odgrywał rolę Cole'a Seara aktor miał 11 lat. Jego słynna kwestia "widzę martwych ludzi" stała się ikoną filmu i była wielokrotnie parodiowana, np. w "Strasznym filmie". Za swoją grę w filmie Haley Osment otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu. Po premierze filmu Osment zagrał też między innymi w filmach "Podaj Dalej" (2000) czy "AI:Sztuczna Inteligencja" (2001). Ostatnio oglądać go mogliśmy w filmie "Podły, okrutny, zły", gdzie zagrał Jerry'ego, współpracownika Liz.



Toni Collette

Od czasu zagrania Lynn Sear, Toni Collette zagrała w wielu filmach w tym m.in. w "Mała miss" (2006), za rolę w którym otrzymała kilka nominacji do nagród takich jak Złoty Glob czy BAFTA. Ostatnio Collette widzimy w horrorach, głównie produkcji Netfliksa, w tym m.in. w "Dziedzictwo. Hereditary" (2018) czy "Velvet Buzzsaw" (2019).



Bruce Willis

Zanim wcielił się w rolę psychologa dziecięcego Malcolma Crowe'a, Williams wywarł już wrażenie na publiczności swoją rolą w filmie "Szklana pułapka". Nie minęło dużo czasu po tym, jak Williams ponownie zaczął współpracować z reżyserem "Szóstego zmysłu" M. Nightem Shyamalanem. Pojawił się następnie w jego filmie "Niezniszczalny" (2000). W 2019 roku ponownie zagrał u tego reżysera w filmie "Glass" u boku Jamesa McAvoya i Samuela L. Jacksona.