Shia LaBeouf w filmie biograficznym o samym sobie. Jest zwiastun produkcji „Honey Boy”

Film powstał na podstawie scenariusza Shii LaBeoufa i oparty jest na jego życiu. Reżyserem został Alma Har'el, wielokrotnie nagradzany filmowiec. Ożywia on burzliwe dzieciństwo młodego aktora i jego wczesne lata w branży. Zobaczymy między innymi moment, gdy będzie on starał się pogodzić ze swoim ojcem i radzić sobie ze swoimi problemami ze zdrowiem psychicznym. Film pokazuje też jego awans do czołówki aktorów Hollywood, ale też odwyk i walkę z uzależnieniami. Dla samego LaBeoufa jest to wyzwanie terapeutyczne – gra w filmie swojego ojca, byłego klauna, mima i przestępcę.

W roli Shia LaBeoufa zobaczymy Lucasa Hedgesa, który zabłysnął ostatnio w pozytywnie ocenianych „Lady Bird” oraz „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. W filmie zobaczymy ponadto: Noah Jupe (Otis), Byron Bowers (Percy), Laura San Giacomo (dr Moreno), FKA Twigs, Natasha Lyonne, Maika Monroe i Clifton Collins Jr.

Shia LaBeouf to skomplikowana postać. Nie dał się zaszufladkować w roli aktora serialowego „Świat nonsensów u Stevensów”, ani gwiazdy blockbusterów – seria „Transformers”, „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”. Aktor dał się poznać jako performer, zabawny motywator w serii filmików na YouTube, ale też poważnie zaangażowany obywatel. Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich przez kilka dni prowadził akcję „He will not divide us”, w której razem z chętnymi obywatelami przez 24 godziny na dobę wykrzykiwał do kamery, że Donald Trump nie podzieli Amerykanów.

