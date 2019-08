Aktorzy z serialu „Zniewolona” odwiedzą Polskę. Produkcja bije rekordy popularności

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski poinformował ostatnio w mediach społecznościowych, że 29. odcinek serialu „Zniewolona” obejrzało ponad 3,3 miliona osób. Wszystko wskazuje na to, że dzięki pozytywnemu odbiorowi produkcji, do Polski przyjadą do naszego kraju, o czym poinformowali dziennikarze w środę 7 sierpnia w głównym wydaniu „Wiadomości TVP” .

Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi, jednak wiemy już, że na pewno w Polsce pojawi się Katerina Kowalczuk, która w serialu gra główną rolę. O tym poinformowała ona w swoich mediach społecznościowych. – Wkrótce odwiedzę Polskę – napisała.

Galeria:

Katerina Kowalczuk - Aktorka z serialu „Zniewolona”

„Zniewolona” – o czym jest serial?

Katierina Wierbickaja jest dobrą, piękną, mądrą, wykształconą dziewczyną. Dzięki swojej matce chrzestnej – szlachciance pani Czerwińskiej – została wychowana niczym panna błękitnej krwi. Zna języki obce, gra na fortepianie, maluje. Zaczyna też rozumieć, że te talenty i pozycja wcale nie poprawiają losu urodzonej w niewoli dziewczyny. Wszyscy wiedzą, że jest po prostu własnością Piotra Czerwińskiego najbogatszego ziemianina w Nieżynie...

„Zniewolona” – liczba odcinków i obsada

Serial ma 14 odcinków, z których każdy trwa 49 minut. Duet reżyserski przy jego produkcji tworzyli Felix Gerchikov i Maksyn Lytvynov, a scenariusz napisała Scetlana Tsivinskaya. W rolach głównych występują: Kateryna Kovalchuk, Oleksiy Yarovenko, Stanislav Boklan, Olha Sumska oraz Mark Drobot.

Czytaj także:

Shia LaBeouf w filmie biograficznym o samym sobie. Jest zwiastun produkcji „Honey Boy”