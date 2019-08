Emily Ratajkowski pozuje z niewydepilowaną pachą. Apeluje o szacunek dla kobiet

Na początku felietonu Emily Ratajkowski pisze, że podczas pierwszego roku studiów na UCLA brała udział w zajęciach „gender studies” (obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową) i zaznacza, że miała na ich punkcie obsesję. „Już wtedy uważałam się za feministkę (...) Byłam zszokowana, jak niewiele rozumiem na temat płci, a to sprawiło, że zaczęłam badać swoją tożsamość, jako kobiety” – wyjaśnia.

Dalej aktorka zaznacza, że zdaje sobie sprawę ze swoich przywilejów jako białej, heteroseksualnej kobiety, jednak to też sprawia, że może opowiedzieć o wszystkim ze swojej perspektywy. Jak pisze, dwa lata temu, podczas wakacji ze swoją przyjaciółką i jej dziewczyną, jedna z nich zwróciła jej uwagę, że jest „hiperkobieca” . Modelka przyznaje, że zdziwiło ją to, ponieważ – jak wielu innych w takiej sytuacji – poczuła, że jest to „nadmierne uproszczenie jej tożsamości” . Dodaje też, że to sprawiło, że poczuła się niepewnie. Przytacza, że odpowiedziała koleżance, że „czasami wcale nie jest kobieca” . Dalej uzasadnia te słowa. „Zwykle lubię się golić, ale czasem to, że pozwolę, aby włosy na moim ciele odrosły, sprawia, że czuję się seksownie” – przyznała. Słowa te tłumaczą też zapewne zdjęcie dodane do tekstu – Emily Ratajkowski ma na nim niewydepilowaną pachę.

Słowa koleżanki, jak pisze aktorka, skłoniły ją do tego, aby zastanowiła się, dlaczego ją to tak poruszyło i co w jej odczuciu znaczy „być kobietą” . „Prawda jest taka, że uwielbiam być kobietą” – przyznaje. Jak pisze Ratajkowski, to poczucie zrodziło się w niej, gdy miała 12-13 lat i przymierzała staniki z koronki, a usta malowała błyszczykiem. „Zdaje sobie sprawę z tego, że to jak się zachowywałam było kształtowane także przez kulturę mizoginiczną, jednak to jest dla mnie dobre i to mój cholerny wybór – prawda? Czy nie na tym polega feminizm – na wyborze?” – pyta.

Jak pisze, w końcu uświadomiła sobie, że komentarz jej koleżanki zraził ją z powodu jej wielu doświadczeń, gdy mężczyźni i kobiety mówili jej, że jeśli ubierze się w określony sposób, nie będzie traktowana poważnie, a być może nawet narazi się na niebezpieczeństwo. „Od nauczycielki w gimnazjum usłyszałam: »Nie możesz oczekiwać tego, że ktoś będzie cię szanował«” – przypomina sobie. „Wszystkie nieprzyjemne uwagi i ostrzeżenia dotyczące bycia »seksownym« a czasem nawet hiperkobiecym, sprawiły, że zyskałam siłę. Poza tym czułam się jak ja, co było najbardziej satysfakcjonującym uczuciem” – czytamy. „Jako dorosła kobieta wciąż szokuje mnie to, że w 2019 roku tak bardzo patrzymy z góry na kobiety, które lubią bawić się tym, co oznacza »być seksowną«” – przyznaje.

Dalej modelka przytacza sytuację z tego roku, gdy została aresztowana, podczas gdy protestowała przeciwko nominacji Bretta Kavanaugha, który „wykazał ogromny brak szacunku dla kobiet” , do Sądu Najwyższego. Jak pisze, media donosiły wówczas nie o tym, dlaczego protestowała, ale rozpisywały się na temat tego, że miała na sobie białą bluzkę, pod którą nie miała biustonosza. „Nawet kobiety, które w pełni poparły cel mojego protestu, komentowały mój brak stanika. Ich zdaniem, fakt, że moje ciało w ogóle było widać, zdyskredytował mnie i moje działania polityczne. Ale dlaczego?” – pyta. „Często o tym myślę. Dlaczego nalegamy na to, aby oddzielać inteligencję od bycia seksownym?” – podkreśla. „Boimy się ogólnie kobiet, ale także, bardziej precyzyjnie, wrodzonej siły, jaką czerpią one ze swojej seksualności. Kobieta staje się zbyt potężna, a nawet groźna, gdy bierze siłę ze swojej seksualności. Dlatego nalegamy na to, aby kogoś zawstydzać: nalegamy, aby kobieta coś straciła, kiedy afiszuje się lub emanuje swoją seksualnością” – pisze aktorka.

Dalej zaznacza, że ona czasami czuje się seksowna, gdy ma na sobie spódniczkę, czasami, gdy zakłada gigantyczną bluzę z kapturem. „Daj kobietom wolność bycia czymkolwiek chcą, różnorodnymi, jak tylko chcą” – apeluje.

Cały felieton Emily Ratajkowski dostępny jest na stronie internetowej „Harper's Bazaar”.

Emily Ratajkowski ma miliony fanów na całym świecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad 23 mln ludzi. W wieku 14 lat podpisała kontrakt z agencją modelek Ford Models, równolegle ukończyła szkołę średnią. Większą rozpoznawalność przyniosła jej sesja do magazynu „Treats!” a także pojawienie się w teledysku do utworu „Blurred Lines” Robina Thicke. Później zagrała też w kilku filmach m.in. w „Zaginionej dziewczynie” czy „Jestem taka piękna!”.