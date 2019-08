Jest oficjalny zwiastun filmu „Polityka” Patryka Vegi. „Wszystkie tajemnice zostaną ujawnione”

Jeszcze przed premierą nowy film Patryka Vegi wzbudzić zdążył wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą obranego przez reżysera tematu - jak wskazuje na to sam tytuł filmu, będzie on o polityce. W głównym kręgu zainteresowania znaleźli się politycy partii rządzącej, jednak w filmie zobaczymy też postaci z opozycji. Wszystkie postaci inspirowane są tymi, które mamy lub mieliśmy okazję oglądać na polskiej scenie politycznej. I tak w filmie pojawili się: Andrzej Grabowski jako Jarosław Kaczyński, Iwona Bielska jako Krystyna Pawłowicz, Marcin Bosak jako Mateusz Morawiecki, Zbigniew Zamachowski jako Tadeusz Rydzyk, Janusz Chabior jako były szef MON Antoni Macierewicz, Antoni Królikowski jako były rzecznik tego resortu Bartłomiej Misiewicz, Beata Szydło jako była premier czy Zbigniew Suszyński jako Grzegorz Schetyna.

Pozew Misiewicza

Już po krótkich zapowiedziach filmu, które publikował Vega w mediach społecznościowych, portal Wirtualne Media poinformował, że były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz złożył pozew w tej sprawie, w którym domaga się usunięcia fragmentów przypominających jego osobę, przeprosin a także zadośćuczynienia w wysokości miliona złotych. Co na to Vega? W rozmowie z Polsat News stwierdził, że „nie czuje się zaniepokojony” . – Po pierwsze, jestem optymistą. Po drugie mam zegarek wart dwa razy tyle, co jego pozew – dodał.

Galeria:

„Polityka” Patryka Vegi. Postaci z filmu i ich pierwowzory

„Mamy do czynienia z hejtem”