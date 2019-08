Ricky Martin i jego mąż Jwan Yosef pokazali zdjęcie swojej córki. „Chcę mieć dużą rodzinę”

„La luz de mis ojos” – podpisał zdjęcie piosenkarz i aktor, co oznacza „światło dla moich oczu” . Na uroczym zdjęciu widzimy, jak Ricky Martin tuli dziewczynkę, gdy patrzy ona w dal, zawieszona na ramieniu swojego ojca.

Po raz pierwszy fani piosenkarza dowiedzieli się o przyjściu na świat Lucii Martin-Yosef w Sylwestra, kiedy to Ricky Martin i jego mąż Jwan Yosef udostępnili w mediach społecznościowych jej zdjęcie, na którym jednak jej twarz była niewidoczna. „Jesteśmy więcej niż szczęśliwi, mogąc ogłosić, że zostaliśmy rodzicami pięknej i zrowej córeczki, Lucii Martin-Yosef” – przekazał 47-letni piosenkarz. „To był dla nas wyjątkowy czas i nie możemy się doczekać, dokąd zabierze nas to gwiezdne dziecko” – dodał. Ricky Martin po raz pierwszy został ojcem w 2008 roku, kiedy na świat przyszły dzięki matce zastępczej dwaj bliźniacy Matteo i Valentino. W wywiadach aktor opowiadał, że on i jego mąż mają nadzieję, że kiedyś będą mieli dom pełen dzieci. – Chcę mieć dużą rodzinę, ale w tej chwili dużo się dzieje, dużo pracy, ślub. Najpierw uporządkujemy wszystko, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi na gromadkę dzieci – tłumaczył.