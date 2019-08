Kiedy nowe odcinki seriali „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” i „Barwy szczęścia”? Widzowie nie będą zadowoleni

Telewizja Polska zmieniła swoje plany co do jesiennej ramówki. „Świat seriali” podał, że TVP zdecydowała się zmodyfikować daty emisji ulubionych seriali Polaków i wszystko wskazuje na to, że widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Na czym polegały będą zmiany? Planowano, że premiera nowej odsłony serialu „M jak miłość” emitowanego na antenie TVP2 odbędzie się już 2 września. Telewizja Polska zdecydowała jednak, że ostatecznie nowy odcinek będzie emitowany 10 września.

Podobnie będzie z serialem „Na dobre i na złe” , który miał pojawić się od 4 września, jednak przesunięto datę emisji na 11 września. To samo dotyczy „Barw szczęścia” – serial miał być pokazywany już od sierpnia, ale już wiemy, że nie zobaczymy go w tym miesiącu – data została przesunięta na 2 września.

Kiedy premierowe odcinki seriali TVP1 i TVP2?

Poniżej znajdziecie daty wszystkich serialowych premier na antenie Telewizji Polskiej.

2 września – „Barwy szczęścia”

7 września – „Lepsza połowa”, „Komisarz Alex”

8 września – „Rodzinka.pl”, „Wojenne dziewczyny”

9 września – „O mnie się nie martw”, „Korona królów”, „Klan”, „Leśniczówka”

10 września – „M jak miłość”, „Echo serca”

11 września – „Na dobre i na złe”, „Na sygnale”

12 września – „Ojciec Mateusz”

13 września – „Dziewczyny ze Lwowa”, „Krew z krwi”

8 grudnia – „Ziuk”

Czytaj także:

Ricky Martin i jego mąż Jwan Yosef pokazali zdjęcie swojej córki. „Chcę mieć dużą rodzinę”