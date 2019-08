Aktor z „M jak miłość” otrzymywał pogróżki. „Gram taką postać, to mam prawo się obawiać”

Wszystko wskazuje na to, że prześladowca aktora wierzył, że jest on równie złym człowiekiem, jak bohater, w którego wciela się w serialu TVP „M jak miłość” . – Dostaję personalne pogróżki tylko dlatego, że gram taką postać, to mam prawo się obawiać – stwierdził Ciachorowski w wywiadzie dla magazynu „Tele Tydzień” . – Mój bohater to przebiegły typ i nie zamierzam usprawiedliwiać jego występków. Artur wciąż kocha Izę, ale nie jest to zdrową miłość. To szalenie złożona sytuacja, nad którą Artur ma jednak kontrolę – przynajmniej tak mu się wydaje... – wyjaśnił.

Ciachorowski przyznał, że sprawą nękania go w życiu prywatnym zajęła się policja i prokuratura. Mężczyzna odpowiedzialny za pogróżki został już przesłuchany i wszczęto wobec niego postępowanie. Aktor wyjawił, że jego prześladowca wyraził już skruchę. Skontaktował się ze mną wyrażając skruchę z powodu poważnych gróźb kierowanych pod moim adresem. Nie wiem na ile było to szczere, ale chcę wierzyć, że nie traktował tych gróźb poważnie – przekazał.

Czytaj także:

Kiedy nowe odcinki seriali „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” i „Barwy szczęścia”? Widzowie nie będą zadowoleni