43-letnia modelka i aktorka Milla Jovovich jest w ciąży. Zdradziła płeć dziecka

„Po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży 13 tygodni temu, miałam karuzelę uczuć – od całkowitej radości do całkowitego przerżenia. Ze względu na mój wiek i utratę ostatniej ciąży, nie chciałam zbyt szybko przywiązywać się do tego potencjalnego dziecka. To oczywiście nie było miłe doświadczenie, a przez ostatnie kilka miesięcy moja rodzina i ja, żyjemy jak na szpilkach, czekając na wyniki różnych badań i spędzając większość czasu w gabinetach lekarskich. Dzięki Bogu, że wszystko jest już jasne i dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy pobłogosławieni kolejną dziewczynką! W każdym razie życzcie mi i mojemu dziecku powodzenia! Przesyłam wam wszystkim dużo miłości i będę was informować o postępach” – napisała na Instagramie modelka.

Milla Jovovich w swoim wpisie odnosi się do sytuacji z 2017 roku. W maju tego roku aktorka ujawniła, że musiała poddać się koniecznej aborcji podczas kręcenia filmu w Europie Wschodniej. Wszystko przez to, że rozpoczęła się u niej przedwczesna akcja porodowa. Była wówczas w czwartym miesiącu ciąży. „To było jedno z najbardziej przerażających doświadczeń przez jakie przeszłam. Do tej pory mam koszmary. Kiedy myślę sobie, że kobiety miałyby robić aborcje w jeszcze gorszych warunkach z powodu złego prawa, wykręca mi żołądek” – pisze Jovovich. W dalszej części długiego wpisu poinformowała o depresji, z którą musiała zmagać się po samym zabiegu. „Aborcja to koszmar. Żadna kobieta nie chce przez to przechodzić. Musimy jednak walczyć, by upewnić się, że zachowamy nasze prawo do bezpiecznej aborcji, kiedy będziemy jej potrzebować. Nigdy nie chciałam mówić o tym doświadczeniu, ale nie mogę milczeć, kiedy tyle jest na szali” – wyjaśniała.

