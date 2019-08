Zbrodnia, która wstrząsnęła Ameryką. 50 lat temu banda Charlesa Mansona zabiła Sharon Tate

W 50. rocznicę śmierci aktorki Sharon Tate CBS2 miało okazję przeprowadzić wywiad z jej siostrą, Debrą Tate. – Była moją idolką – mówiła w rozmowie z CBS2 Debra Tate. Odniosła się też do najnowszego filmu Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood”, który reżyser nakręcił, pytając ją wcześniej o zgodę. W filmie występuje bowiem wątek zabójstwa jej siostry przez bandę Mansona. – Nie chciałam, żeby się kończył, chciałam oglądać to dłużej – mówi Debra Tate o swoich odczuciach podczas premiery produkcji. – Chciałam, żeby trwał aż do teraźniejszych czasów, żebym mogła zobaczyć, jak wyglądałaby ona obecnie – mówiła ze wzruszeniem.

Kiedy Sharon Tate została zamordowana, Debra miała zaledwie 16 lat i większość lata spędzała w posiadłości swojej siostry na 10050 Cielo Drive w Los Angeles. W noc morderstwa Debra wróciła na jakiś czas do rodziców, a Roman Polański był poza USA. W rozmowie z CBS2 Debra Tate wspomina, jak dowiedziała się o śmierci swojej siostry. – Mama otworzyła drzwi i powiedziała: „Sharon nie żyje” , a ja pomyślałam, że to nie ma żadnego sensu i że najwyraźniej coś źle usłyszałam – przypominała sobie. – Ale wtedy moja mama zemdlała i dotarło to do mnie – dodała.

Członkowie sekty Mansona swoim ofiarom z 10050 Cielo Drive zadali w sumie 102 ciosy nożem. Według Debry Tate, Manson chciał się zemścić na poprzednim właścicielu domu, w którym mieszkała jej siostra i Roman Polański, producencie muzycznym Terrym Melcherem, który nie chciał wydać muzyki przywódcy sekty. Według niej przypadkowymi ofiarami było także małżeństwo LaBianca – Leno i jego żona Rosemary, właściciele sieci supermarketów.

Morderstwa na 10050 Cielo Drive

Sharon Tate po ukończeniu prac na planie filmu "12 + 1" dołączyła do swojego męża w Londynie, a 20 czerwca 1969 roku wróciła do Los Angeles. Roman Polański swój powrót zaplanował na 12 czerwca, aby zdążyć przed narodzinami ich dziecka. Do tego czasu zaopiekować aktorką mieli się Wojciech Frykowski i Abigail Folger.

8 sierpnia 1969 roku Tate spędzała najpierw czas ze swoimi koleżankami, później rozmawiała z przez telefon – najpierw z Romanem Polańskim, późnej ze swoją siostrą Debrą, która pytała jej czy może wraz z drugą siostrą Patti, spędzić u niej noc. Aktorka jednak im odmówiła, co najprawdopodobniej uratowało im życie. Tego dnia wieczorem Tate wybrała się na kolację do restauracji z Sebringiem, Frykowskim i Folger. Wrócili z niej około 22:30.

Cała czwórka nocy z 8 na 9 sierpnia padła ofiarą mordu dokonanego przez członków sekty Charlesa Mansona. Ich ciała odkryła rano gosposia. Policja wezwana na miejsce znalazła najpierw na podjeździe w samochodzie zwłoki Stevena Parenta, który został zastrzelony. Wewnątrz domu znaleziono ciała Tate i Sebringa – spoczywały w bawialni, połączone długim sznurem, zawiązanym ofiarą wokół szyj i przerzuconym przez belkę u sufitu. Zwłoki Frykowskiego i Folger leżały na trawniku przed domem. Wszyscy zmarli w wyniku licznym ran kłutych.

Polański, gdy dowiedział się o zbrodni, natychmiast wrocił do Los Angeles. Pogrzeby wszystkich ofiar odbyły się 13 sierpnia. Sharon Tate z synem Paulem Richardem Polańskim w objęciach, pochowana zostala na cmentarzu Holy Cross w Culver City.

Do członków grupy Mansona doprowadziła policję sama Susan Atkins, mówiąc koleżankom z celi, że brała udział w zamordowaniu Sharon Tate. Przebywała ona w więzieniu w związku ze sprawą kradzieży samochodów przez grupę Mansona. Efektem tego było postawienie w stan oskarżenia jej samej oraz: Charlesa Mansona, Charlesa „Texa” Watsona, Patricii Krenwinkel oraz Lindy Kasabian.

