53-letnia Cindy Crawford wstawiła zdjęcie w bikini. Internauci skrytykowali modelkę

W czwartek 8 sierpnia 53-letnia modelka i matka dwójki dzieci opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak opiera się o drewniany słupek nad jeziorem. Ma na sobie bikini, okulary przeciwsłoneczne i kapelusz. To sprowokowało setki internetowych hejterów do wypominania modelce, ile ma lat. Według niektórych z komentujących, nie powinna ona sobie pozwalać w tym wieku na tak odważne zdjęcia. „Jesteś już na to trochę za stara” ; „Jesteś już stara. Chyba nie ogarniasz rzeczywistości” ; „Spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie – czas odpuścić, ten statek już odpłynął” – to tylko niektóre z niepochlebnych komentarzy, które przeczytać można pod zdjęciem Crawford.

W obronie modelki stanęły inne osoby z branży, a także jej fani. Helena Christensen napisała: „Bardzo dużo seksapilu” . Z kolei córka Crawford Kaia Gerber dodała: „Taka piękna” . „Wiek to tylko liczba” – zaznaczyli fani modelki. „Go Cindy! Wszyscy są zazdrośni” – dodała jedna z internautek. „Teraz mam 80 lat, ale gdy miałam 56 i byłam w Grecji, to kąpałam się w bikini, jednak nie wyglądałam tak dobrze, jak ty” – podkreśliła inna.

