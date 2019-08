Nowi prowadzący w „Dzień dobry TVN”. Na tym nie koniec zmian

W lipcu pojawiła się informacja o tym, że po sześciu latach Magda Mołek i Marcin Meller żegnają się z „Dzień dobry TVN”. Zastąpili ich Filip Chajzer oraz Małgorzata Ohme, którzy już w przeszłości współpracowali prowadząc „Big Brothera”. Ostatnio na stronie produkcji pojawiła się informacja o tym, że od poniedziałku 12 sierpnia wakacyjne wydania programu będą emitowane codziennie, a nagrania będą miały miejsce na plaży nad Wisłą.

Wakacyjne wydania „Dzień dobry TVN” poprowadzą nie tylko dotychczasowi prowadzący, ale również osoby, które są związane ze stacją. Na ekranie zobaczymy m.in. Annę Kalczyńską, Kingę Burzyńską, Piotra Kraśko, Annę Wendzikowską, Roberta Stockingera, Barbarę Pasek, Katarzynę Jaroszyńską czy Marcina Sawickiego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nowi gospodarze będą testowani przez wakacje, a od września część z nich może na stałe zagościć w obsadzie programu.

Meller i Mołek odeszli z „Dzień dobry TVN”

Marcin Meller i Magda Mołek prowadzili wspólnie „Dzień dobry TVN” od lutego 2013 roku. Dla Mellera była to już druga przygoda z programem – w latach 2005-2008 był jego gospodarzem z Kingą Rusin. W jesiennej ramówce nie zobaczymy obojga dziennikarzy. Prowadzący pożegnali się z widzami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Po 15 latach pracy w »Dzień Dobry TVN«, w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. Mój najwspanialszy współprowadzący Marcin Meller też. To nie oznacza, że znikam z wizji w ogóle. Już 15.08 poprowadzę w TVN Koncert Festiwalu Top of The Top w Sopocie. A na antenie TVN Style będę nadal dla Was robić moje rozmowy z cyklu »W roli głównej Magdy Mołek«. Przygotowuję tez dwa nowe projekty i wkrótce Wam o nich opowiem. Dziękuję za te wszystkie lata wspólnego porannego wstawania, za sympatię, za dobre słowo, za wsparcie w trudnych momentach, za życzenia w tych najszczęśliwszych – to wszystko jest jak plecak pełen dobra, niezbędnego do dalszej podróży” – napisała Magda Mołek na swoim profilu na Facebooku.

„Do trzech razy sztuka. Właśnie drugi raz odchodzę z »Dzień dobry TVN«. W 2008 solo, a teraz w doborowym towarzystwie, razem z Magdą Mołek. Uspokajam, że »Drugie Śniadanie Mistrzów« w TVN 24 pozostaje bez zmian? Dzięki Magda, dzięki ekipo „DD TVN” i dzięki Szanowni Widzowie za wszystkie komplementy i ochrzany!” – podkreślił Marcin Meller.