Kto z kim zatańczy w „Tańcu z gwiazdami”? Poznajcie pary 10. edycji tanecznego show

„Taniec z gwiazdami” to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. W 9. edycji show publiczność głosami SMS zadecydowała, że Kryształowa Kula trafia do niewidomej biegaczki Joanny Mazur i jej tanecznego partnera Jana Klimenta. Po tańcu Joanny Mazur, Iwona Pavlovic nie kryła wzruszenia. – Nie ma piękniejszej oceny tego tańca niż łzy osoby, które go oglądają. Otworzyłaś nam, widzącym, oczy na wiele spraw – oceniła wówczas jurorka.

Wielkimi krokami zbliża się 10. edycja „Tańca z gwiazdami”. W programie wystąpią: Barbara Kurdej Szatan (aktorka i wokalistka), Rafał Szatan (aktor, wokalista), Aleksandra Kot (prezenterka), Akop Szostak (Mistrz Europy w kulturystyce klasycznej, zawodnik MMA, trener personalny), Monika Miller (fotomodelka), Damian Kordas (kucharz, autor książek), Magda Bereda (piosenkarka), Adam Małczyk (komik, współzałożyciel i obecny lider Formacji Chatelet), Reni Jusis (wokalistka), Sandra Kubicka (modelka) oraz Joanna Lazer (wokalistka).

Z kim zatańczą gwiazdy? Tak prezentują się ustalenia „Super Expressu”, które częściowo potwierdziła produkcja.

Rafał Maserak



Joanna Lazer zatańczy z Rafałem Maserakiem



Hanna Żudziewicz



Adam Małczyk zatańczy z Hanną Żudziewicz



Magda Bereda i Kamil Kuroczko



Magda Bereda zatańczy z Kamilem Kuroczko



Damian Kordas i Janja Lesar



Damian Kordas zatańczy z Janją Lesar



Jan Kliment



Monika Miller zatańczy z Janem Klimentem



Aleksandra Kot i Tomasz Barański



Aleksandra Kot zatańczy z Tomaszem Barańskim



Lenka Kliment



Rafał Szatan w parze z Lenką Kliment



Jacek Jeschke



Barbara Kurdej Szatan zatańczy z Jackiem Jeschke

Jak informuje „Super Express”, wciąż nie wiadomo z kim zatańczy piosenkarka Reni Jusis, modelka Sandra Kubicka oraz zawodnik MMA Akop Szostak