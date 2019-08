Gra u boku Rafała Zawieruchy. 24-letnia modelka robi karierę aktorską

Eva De Dominici ma 24 lata i pochodzi z Buenos Aires. Mając 10 lat rozpoczęła karierę modelki, a później próbowała swoich sił w aktorstwie. Praca na planie spodobała jej się do tego stopnia, że to z tą dziedziną postanowiła połączyć swoje życie zawodowe. Chociaż w ojczyźnie znana jest głównie dzięki roli w telenoweli „Los ricos no piden permiso” , to widzowie mogli podziwiać ją także w innych produkcjach.

Szansą na międzynarodową sławę jest angaż w filmie „Soviet Sleep Experiment”. De Dominici zagra tam żonę rosyjskiego naukowca, w którego wcieli się Rafał Zawierucha. Polski aktor udostępniał już na Instagramie zdjęcie z planu, na którym towarzyszyła mu „kolejna wspaniała filmowa żona” , czyli Argentynka. Ta z kolei wrzuciła ujęcie, na którym widać, jak Zawierucha odpoczywa w basenie.

O czym będzie „Soviet Sleep Experiment”?

W „Soviet Sleep Experiment” Barry'ego Andersona Rafał Zawierucha zagrał doktora Leo Antonoffa, szefa radzieckiego projektu badawczego, w czasie którego sprawdza się eksperymentalną metodą, jak wpływa na ludzi długotrwały brak snu.

„W latach 40. XX wieku radzieccy naukowcy przeprowadzili szereg eksperymentów na ludziach. Najbardziej kontrowersyjny z nich dotyczył deprywacji snu, w czasie którego uczestnicy nie spali przez 30 dni. Co się dzieje, kiedy brak snu oznacza, że twój koszmar nigdy się nie kończy?” – słyszymy w zwiastunie produkcji. Poza Rafałem Zawieruchą w filmie zobaczymy m.in. wspomnianą Evę De Dominici, Chrisa Kattana, Paula Crama, Michaela Villara i Evgeny Krutova. Na razie nie znamy daty premiery, jednak wiadomo, że produkcji bierze udział wytwórnia filmowa Sony.