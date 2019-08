Martyna Wojciechowska pomyliła miejsca w Polsce. Wpadkę zauważyli internauci

„Kto chciałby zobaczyć Malediwy? Są bliżej niż myślicie. Tak wygląda z lotu ptaka Osadnik Gajówka w woj. wielkopolskim. To sztuczny zbiornik po dawnym wyrobisku węgla brunatnego. Za turkusową barwę wody odpowiada węglan wapnia. Niestety w zbiorniku nie można się kąpać (ze względu na zasadowy odczyn wody). Jest co podziwiać, prawda? Polska jest najfajniejsza!”– napisała Martyna Wojciechowska na Facebooku dołączając zdjęcie zrobione z lotu ptaka. Problem w tym, że podróżniczka pomyliła miejsca, co zauważyli inni użytkownicy mediów społecznościowych.

Błąd naprawiony

„To jest zdjęcie z Parku Gródek w Jaworznie, Pani Martyno. Zrobili je autorzy bloga Inne Życie. Żadna Wielkopolska, tylko Śląsk” – napisała jedna z komentujących dołączając oryginalną fotografię parku. „Dwa zupełnie odmienne miejsca. Coś mi nie pasowało bo rekultywacje terenów miałam na AGH. Na zdjęciu Pani Martyny jest Park Gródek w Jaworznie na Śląsku, a nie Osadnik! Ale owszem,Wielkopolska ma też coś podobnego ale jakże coś odmiennego” – zauważył ktoś inny.