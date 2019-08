Finalistka „Tańca z gwiazdami” trafiła do szpitala. „Więcej na coś takiego nie wsiądę”

Iwona Cichosz występowała w teatrze, a widzom znana jest dzięki grze w serialu „Leśniczówka”. Zawodowo zajmowała się także tłumaczeniem podręczników na język migowy, a sama udowadnia, że problemy ze słuchem nie muszą stać na przeszkodzie do realizacji marzeń. W 2016 roku zdobyła tytuł Miss Świata Głuchych. Rok później wystąpiła w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” , gdzie w parze ze Stefano Terrazzino zajęła drugie miejsce. 29-latka zaręczona jest z Norwegiem Trulsem S. Yggesethem, który również jest tłumaczem języka migowego. To właśnie podczas jazdy z ukochanym doznała groźnego wypadku.

Upadek i pęknięta kość

O tym incydencie Cichosz napisała na Instagramie. Podkreśliła tam, że „gdyby nie wsparcie Trulsa, to nie wie, co by zrobiła” . „Ubiera mnie, pomaga, karmi... dla mnie to jest całkiem nowa sytuacja. Bo ja zawsze lubię być niezależna, a tu nie ma zmiłuj się. Jedna ręka nieruchoma i nagle większość czynności nie potrafię zrobić i czuję taką bezsilność” – dodała.

Aktorka wyjaśniła, że taki stan rzeczy ma związek z wypadkiem, do jakiego doszło kilka dni temu. „Wzięliśmy oboje hulajnogi elektryczne i wracaliśmy do domu wieczorem. Od początku miałam złe przeczucia i faktycznie tak się stało. W jednej sekundzie straciłam panowanie nad hulajnogą, potknęłam się o krawężnik i przewróciłam się, lewą ręką oparłam się o ziemię by uchronić resztę ciała” – czytamy we wpisie. Cichosz pojechała do szpitala, gdzie ponad dwie godziny czekała na przyjęcie.