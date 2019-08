Aktorka z „M jak miłość” zagra lesbijkę. Jest zwiastun filmu

„Nie wierzę, że to się dzieje, ale premiera »Letnie popołudnie« naprawdę jest coraz bliżej. Po raz 9999999 przypominam, że widzimy się w kinach 30.08” – napisała na Instagramie Maria Pawłowska, która w "M jak miłość" wciela się w rolę Ani Żakowskiej. Nie będzie to pierwsza filmowa rola pochodzącej z Krakowa 28-latki. Na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak „Sztuka kochania”, „Konwój” czy „Miasto 44”. Jako aktorka serialowa pojawiała się także w „Leśniczówce”, „Przyjaciółkach” czy „Lekarze na start”.

O czym jest „Letnie popołudnie”?

W „Letnim popołudniu” Pawłowska wcieli się w główną bohaterkę. „Laura kończy dziś 25 lat. Z tej okazji gasi świeczki na torcie wśród najbliższych na cmentarzu, przy grobie zmarłego ojca. To taka mała, nietypowa tradycja. Tak samo jak rodzinna kolacja w domu jej matki Zuzanny, w której dziewczyna niechętnie bierze udział. Relacje między kobietami są napięte, od kiedy Laura zamieszkała ze swoją dziewczyną Anielą. Matka, pomimo starań, nie potrafi zaakceptować tego związku” – czytamy w opisie produkcji.

Film jest pierwszą polską produkcją pełnometrażową nakręconą w jednym ujęciu. „To obraz o młodych kobietach, które chcą być wolne, niezależne i pragną same decydować o swoim życiu. Jednak przede wszystkim to film o ogromnej potrzebie akceptacji oraz o tolerancji, której brak może doprowadzić do tragedii” – czytamy w opisie.

