Kolejna zmiana w „Pytaniu na śniadanie”. „Nigdy nie zapomnę tego, co z Wami przeżyłam”

„Kochani, jestem na urlopie, ale właśnie otrzymałam pismo, że przestaję być producentem »Pytania na śniadanie«” – napisała Katarzyna Adamiak-Sroczyńska na Facebooku. „Bardzo serdecznie dziękuje całej ekipie i mojemu zespołowi za to, że we mnie uwierzył i razem udało się nam zmienić wszystko, ale przede wszystkim prześcignąć konkurencję. Zaczęłam pracę w redakcji dwa lata temu, to był wspaniały okres. Nigdy nie zapomnę tego, co z Wami przeżyłam. Powodzenia. Jesteście najlepsi” – dodała w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych.

Michał Olszański odchodzi z „Pytania na śniadanie"

O Michale Olszańskim stało się głośno w połowie maja, kiedy to portal Wirtualne Media przekazał, że dziennikarz otrzymał zakaz wypowiadania się dla mediów. To efekt jego rozmowy z portalem naTemat, w którym opowiedział o kulisach wywiadu z prezesem PiS. Później pojawiła się informacja, że widzowie „Pytania na śniadanie” nie zobaczą już Olszańskiego w roli gospodarza, co potwierdził sam zainteresowany. – Nie mam pretensji o to, że szefostwo nie widzi mnie w nowym układzie programu. Mam żal o sposób pożegnania się ze mną. Pięciominutowa rozmowa na pożegnanie z kimś, kto współtworzył ten program, to moim zdaniem niezbyt eleganckie rozwiązanie – powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dodał, że rozwiązanie umowy weszło w życie natychmiastowo.

