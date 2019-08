Polskie piosenki z „Toy Story 4” trafiły na YouTube. Znajdą w tobie druha?

Dwa utwory z najnowszej odsłony disneyowskiej animacji o zabawkach znalazły się na YouTube na kanale DisneyPolskaVEVO. Dzięki nim będziecie mogli przypominać sobie i swoim dzieciom ulubione melodie z filmu. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to może właśnie te piosenki zainspirują was do wybrania się do kin?